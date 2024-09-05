В Україні гранти на навчання даватимуть по-новому: як змінились правила

Орієнтовно, подати заявки на отримання гранту на навчання можна буде з 15 вересня 2024 року, точну дату та час оголосять окремо. У МОН зазначають, що це рішення пов'язане із внесенням змін до Постанови про реалізацію експериментального проєкту щодо надання державних грантів на здобуття вищої освіти.

У відомстві проаналізували пропозиції громадськості та експертів та вирішили зробити процедуру швидшою, простішою та позбавленою зайвої бюрократії. Проте варто зазначити, що критерії для надання державних грантів та їхні суми не змінюються.

Подати заявку можна буде виключно через мобільний додаток "Дія". Це означає, що більше не потрібно подавати заяву через електронний кабінет в ЄДЕБО та відкривати спеціальний банківський рахунок. Студенти зможуть самостійно подати заявку на грант без участі батьків або законних представників.

Деталі оновленого алгоритму у МОН обіцяють надати пізніше.