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В Украине гранты на обучение будут давать по-новому: как изменились правила

Фото: Гранты на обучение в вузах (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине изменили сроки подачи заявок на получение государственных грантов на обучение в вузах. Это связано с внедрением упрощенной процедуры их предоставления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

Ориентировочно подать заявки на получение гранта на обучение можно будет с 15 сентября 2024 года, точную дату и время объявят отдельно. В МОН отмечают, что это решение связано с внесением изменений в Постановление о реализации экспериментального проекта по предоставлению государственных грантов на получение высшего образования.

В ведомстве проанализировали предложения общественности и экспертов, после чего решили сделать процедуру более быстрой, простой и лишенной излишней бюрократии. Однако следует отметить, что критерии для предоставления государственных грантов и их суммы не изменяются.

Подать заявку можно будет только через мобильное приложение "Дия". Это значит, что больше не нужно подавать заявление через электронный кабинет в ЕГЭБО и открывать специальный банковский счет. Студенты смогут самостоятельно подать заявку на грант без участия родителей или законных представителей.

Детали обновленного алгоритма в МОН обещают предоставить позже.

Напомним, в Украине с 2024 года вводят государственные гранты для поступающих в высшие учебные заведения, которые планируют учиться на контрактной основе. Грантовые средства можно использовать только для оплаты обучения. Он будет предоставляться на весь срок обучения с выплатами дважды в год.

РБК-Украина рассказывало, что размер гранта будет определяться индивидуально для каждого поступающего, учитывая результаты Национального мультипредметного теста и специальный коэффициент для выбранной специальности.

Ранее планировалось, что студенты смогут подать заявление на государственный грант для оплаты обучения с 5 сентября по 31 октября 2024 года через свой электронный кабинет в ЕГЭБО. Для получения средств студентам нужно было пройти идентификацию через приложение "Дия" и открыть специальный счет в банке. Согласно предварительным требованиям, несовершеннолетние поступающие могли подать запрос через родителей или законных представителей.

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