Частина студентів зможе отримати гранти на навчання через "Дію": які умови

Українські студенти зможуть отримати гранти для сплати контракту в університетах. Це стосується тих, хто набрав середні чи високі бали на НМТ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram .

"Такий підхід вже давно працює у країнах з кращим рівнем освіти, наприклад, у США. Ми проаналізували досвід країн-лідерів і починаємо працювати за такою системою в Україні", - уточнив Федоров.

За словами міністра, такі гранти дозволять дітям вільно обирати спеціальності, оскільки не всі сім'ї мають можливість оплатити навчання на контракті.

Як зазначив Федоров, гроші зможуть отримати ті студенти, які:

Нагадаємо, українські студенти можуть відшкодувати частину коштів, які вони сплатили за навчання на контракті. Більш детально про те, як це зробити, - у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

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