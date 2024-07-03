Діятимуть 3 черги графіків відключень. "Укренерго" описало ситуацію зі світлом
Сьогодні, 3 липня, з 13:00 діятимуть 3 черги графіків погодинних відключень. У вечірні години ймовірно залучатиметься аварійна допомога з сусідніх європейських країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".
До 13:00 сьогодні діятимуть 2 черги графіків погодинних відключень. Після діятимуть вже 3 черги.
Як пояснило "Укренерго", причина застосування графіків відключень полягає в наслідках від 8 ракетних та дронових ударів російських терористів по українських електростанціях. Наразі втрати енергосистеми перевищують 9ГВт потужності, що еквівалентно споживанню у пікові години влітку Нідерландів або разом Словаччини та країн Балтії.
Зокрема у вечірні години планується аварійне постачання електроенергії з сусідніх європейських країн.
Відключення світла
Станом на ранок без світла залишаються 524 населених пункти. Серед причин: наслідки від бойових дій та негоди, а також технічні причини, які пов’язані із впливом спеки.
Ситуація зі світлом в Україні
Протягом останніх місяців Російська Федерація посилила масовані обстріли по території України. Зокрема під удар потрапляли об'єкти енергетичної інфраструктури країни. Внаслідок дефіциту в енергосистемі побутовим споживачам та бізнесу почали повертати графіки відключень світла.
Як відзначав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко, цієї зими відключення світла в Україні можуть бути й по 12 годин.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.