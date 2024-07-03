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В Украине графики отключений света будут ослаблены. В "Укрэнерго" назвали сроки

Среда 03 июля 2024 15:50
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В Украине графики отключений света будут ослаблены. В "Укрэнерго" назвали сроки Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине графики отключений света будут ослаблены. Это может произойти после 20-х чисел июля.

Об этом заявил член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Первого".

"Ситуация будет до 20-х чисел июля примерно на том же уровне, которая есть сегодня. С 20-х чисел июля планируем выход в работу из ремонтов ряда установок и соответственно должна увеличиться мощность, что приведет к существенному смягчению графиков", - заявил он.

Бойко добавил, что дефицит электроэнергии после 20-х чисел июля останется.

"Конечно, дефицит останется, но он будет существенно ниже, чем тот, который есть на сегодняшний день", - заявил он.

Отключение света

В связи с усилением вражеских атак со стороны РФ, в Украине возобновили веерные отключения электричества.

3 июля, по сообщению "Укрэнерго", будут применяться 3 очереди почасовых графиков. По состоянию на утро без света оставались 524 населенных пункта.

Глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян говорил, что про отключение электроэнергии, не соответствующие обнародованным графикам, нужно говорить в облэнерго. Поскольку причина отключений может заключаться в аварийной ситуации или в том, что не сработала автоматика.

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