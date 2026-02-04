UA

В Україні готують нові правила для розірваних заручин: за "ні" доведеться платити?

Фото: за розірвані заручини доведеться платити (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Обіцянка одружитися в Україні може набути реальної юридичної вартості, а за скасоване весілля доведеться платити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий проект Цивільного кодексу України, який є на розгляді в Раді.

Читайте також: Шлюб із 14 років: в Україні готують нові правила для одруження неповнолітніх

Хто вважається зарученим?

Так, в документі сказано, що зарученими є чоловік та жінка, які надали взаємну обіцянку укласти шлюб (усно або письмово).

З дня подання заяви про реєстрацію шлюбу чоловік та жінка стають нареченими. Але при цьому, заручини не зобовʼязують вступати в шлюб.

За відмову треба платити?

У чинній редакції документа вказано, що той, хто відмовився від шлюбу після заручин, має компенсувати другій стороні витрати пов'язані з приготуванням до весілля.

А у новому документі також передбачена компенсація моральної шкоди

Разом з тим, відшкодування не потрібне, якщо особа відмовилась від шлюбу через протиправну чи аморальну поведінку партнера, приховання певних фактів про себе. Серед таких фактів вказують:

  • тяжку хворобу,
  • наявність дитини,
  • судимість,
  • зміну статі,
  • перебування у фактичному сімейному союзі,
  • попередній шлюб.

Що робити з подарунками?

Доля подарунків також чітко визначена. Якщо шлюб не відбувся, дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування через суд. У такому разі річ потрібно повернути, а якщо вона не збереглася - відшкодувати її повну вартість.

