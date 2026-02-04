В Украине готовят новые правила для разорванной помолвки: за "нет" придется платить?

Обещание жениться в Украине может приобрести реальную юридическую стоимость, а за отмененную свадьбу придется платить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый проект Гражданского кодекса Украины, который находится на рассмотрении в Раде.
Читайте также: Брак с 14 лет: в Украине готовят новые правила для бракосочетания несовершеннолетних
Так, в документе сказано, что помолвленными являются мужчина и женщина, которые дали взаимное обещание заключить брак (устно или письменно).
Со дня подачи заявления о регистрации брака мужчина и женщина становятся женихом и невестой. Но при этом, помолвка не обязывает вступать в брак.
В действующей редакции документа указано, что тот, кто отказался от брака после помолвки, должен компенсировать второй стороне расходы, связанные с приготовлением к свадьбе.
А в новом документе также предусмотрена компенсация морального вреда.
Вместе с тем, компенсация не требуется, если человек отказался от брака из-за противоправного или аморального поведения партнера, сокрытия определенных фактов о себе. Среди таких фактов указывают:
Судьба подарков также четко определена. Если брак не состоялся, даритель имеет право требовать расторжения договора дарения через суд. В таком случае вещь нужно вернуть, а если она не сохранилась - возместить ее полную стоимость.