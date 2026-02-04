ua en ru
Ср, 04 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Україні готують нові правила для розірваних заручин: за "ні" доведеться платити?

Україна, Середа 04 лютого 2026 15:36
UA EN RU
В Україні готують нові правила для розірваних заручин: за "ні" доведеться платити? Фото: за розірвані заручини доведеться платити (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Обіцянка одружитися в Україні може набути реальної юридичної вартості, а за скасоване весілля доведеться платити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий проект Цивільного кодексу України, який є на розгляді в Раді.

Читайте також: Шлюб із 14 років: в Україні готують нові правила для одруження неповнолітніх

Хто вважається зарученим?

Так, в документі сказано, що зарученими є чоловік та жінка, які надали взаємну обіцянку укласти шлюб (усно або письмово).

З дня подання заяви про реєстрацію шлюбу чоловік та жінка стають нареченими. Але при цьому, заручини не зобовʼязують вступати в шлюб.

За відмову треба платити?

У чинній редакції документа вказано, що той, хто відмовився від шлюбу після заручин, має компенсувати другій стороні витрати пов'язані з приготуванням до весілля.

А у новому документі також передбачена компенсація моральної шкоди.

Разом з тим, відшкодування не потрібне, якщо особа відмовилась від шлюбу через протиправну чи аморальну поведінку партнера, приховання певних фактів про себе. Серед таких фактів вказують:

  • тяжку хворобу,
  • наявність дитини,
  • судимість,
  • зміну статі,
  • перебування у фактичному сімейному союзі,
  • попередній шлюб.

Що робити з подарунками?

Доля подарунків також чітко визначена. Якщо шлюб не відбувся, дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування через суд. У такому разі річ потрібно повернути, а якщо вона не збереглася - відшкодувати її повну вартість.

Читайте також:

Читайте РБК-Україна в Google News
Подарунки Одруження
Новини
Переговори в Абу-Дабі вже йдуть: що обговорюють Україна, Росія та США сьогодні
Переговори в Абу-Дабі вже йдуть: що обговорюють Україна, Росія та США сьогодні
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом