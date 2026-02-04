ua en ru
В Украине готовят новые правила для разорванной помолвки: за "нет" придется платить?

Украина, Среда 04 февраля 2026 15:36
UA EN RU
В Украине готовят новые правила для разорванной помолвки: за "нет" придется платить? Фото: за разорванную помолвку придется платить (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Обещание жениться в Украине может приобрести реальную юридическую стоимость, а за отмененную свадьбу придется платить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый проект Гражданского кодекса Украины, который находится на рассмотрении в Раде.

Читайте также: Брак с 14 лет: в Украине готовят новые правила для бракосочетания несовершеннолетних

Кто считается помолвленным?

Так, в документе сказано, что помолвленными являются мужчина и женщина, которые дали взаимное обещание заключить брак (устно или письменно).

Со дня подачи заявления о регистрации брака мужчина и женщина становятся женихом и невестой. Но при этом, помолвка не обязывает вступать в брак.

За отказ надо платить?

В действующей редакции документа указано, что тот, кто отказался от брака после помолвки, должен компенсировать второй стороне расходы, связанные с приготовлением к свадьбе.

А в новом документе также предусмотрена компенсация морального вреда.

Вместе с тем, компенсация не требуется, если человек отказался от брака из-за противоправного или аморального поведения партнера, сокрытия определенных фактов о себе. Среди таких фактов указывают:

  • тяжелую болезнь,
  • наличие ребенка,
  • судимость,
  • смену пола,
  • пребывание в фактическом семейном союзе,
  • предыдущий брак.

Что делать с подарками?

Судьба подарков также четко определена. Если брак не состоялся, даритель имеет право требовать расторжения договора дарения через суд. В таком случае вещь нужно вернуть, а если она не сохранилась - возместить ее полную стоимость.

Читайте также:

