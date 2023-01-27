UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні формуються перші у світі ударні роти БПЛА: для чого вони потрібні

Фото: В Україні формуються перші у світі ударні роти БПЛА (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний схвалив рішення створення перших у світі ударних рот БПЛА у складі Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони України.

"Спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних сил України та Держспецзв'язку, в межах проєкту "Армія дронів", створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами та службами, для повноцінної реалізації проєкту", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначають, що це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво БпЛА аби забезпечити ними Сили оборони України. Наразі вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках.

"Головний партнер з навчання ударних рот військова школа Боривітер. Робимо все, щоб забезпечити воїнів сучасними технологіями", - додали у Міністерстві.

Нагадаємо, що українські розвідники отримали від волонтерів вітчизняні дрони Raider. Які є стійкими до засобів радіоелектронної боротьби.

Україна отримала від турецької оборонної компанії Baykar два безпілотники Bayraktar TB2.

Про те, які сучасні дрони одержують ЗСУ від партнерів, - у підбірці РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна в Україні