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Розвідники отримали спеціальні українські дрони Raider: в чому їх особливість

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Київ, Субота 21 січня 2023 09:33
Розвідники отримали спеціальні українські дрони Raider: в чому їх особливість Фото: розвідники отримали спеціальні українські дрони Raider (facebook.com/bf.port.frankivsk)
Автор: Марія Кучерявець

Українські розвідники отримали від волонтерів вітчизняні дрони Raider. Які є стійкими до засобів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ГУР МО.

"Гексакоптер та безпілотний літак розробили спеціально на замовлення розвідників. Обидва БПЛА стійкі до засобів РЕБ", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що в листопаді волонтерська організація "Порт Франківськ" оголосила збір на дві моделі дронів: гексакоптер Raider та безпілотний літак Raider VTOL.

Після чого фахівці провели фінальне калібрування літальних апаратів, і вони вирушили виконувати бойові завдання.

Характеристики

За даними ГУР МО, розвідувальний літак Raider VTOL з вертикальним зльотом та посадкою може літати на відстань до 30 км та передавати відео з тепловізійної камери.

При цьому гексакоптер Raider може пролітати до 15 км у розвідувальному режимі або 8 км із корисним навантаженням вагою до 4 кг, він також отримав тепловізор.

"Розробники стверджують, що обидва безпілотники стійкі до засобів радіоелектронної боротьби", - додають в ГУР.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна планує розробити безпілотники класу "повітря-повітря", які зможуть збивати іранські дрони-камікадзе Shahed.

Також повідомлялося, що українські військові отримали нові ударні дрони Punisher. У ЗСУ розповіли, як працюють ці безпілотники.

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