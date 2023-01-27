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В Украине формируются первые в мире ударные роты БПЛА: для чего они нужны

Фото: В Украине формируются первые в мире ударные роты БПЛА (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный одобрил решение о создании первых в мире ударных рот БПЛА в составе Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.

"Совместно с Министерством обороны Украины, Генеральным штабом Вооруженных сил Украины и Госспецсвязи, в рамках проекта "Армия дронов", создан Координационный штаб с ключевыми министерствами и службами для полноценной реализации проекта", - говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что это необходимо, чтобы воплотить ряд ключевых реформ и масштабировать производство БПЛА, чтобы обеспечить ими Силы обороны Украины. Сейчас уже отобраны самые профессиональные военнослужащие, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование для преодоления врага в горячих точках.

"Главный партнер по обучению ударным ротам военная школа Боривитер. Делаем все, чтобы обеспечить воинов современными технологиями", - добавили в Министерстве.

Напомним, что украинские разведчики получили от волонтеров отечественные дроны Raider. Которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы.

Украина получила от турецкой оборонной компании Baykar два беспилотника Bayraktar TB2.

О том, какие современные дроны получают ВСУ от партнеров, - в подборке РБК-Украина.

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