В Україні фіксуються затримки поїздів через масований удар РФ

За даними компанії, по всій країні фіксуються масовані обстріли, точкові знеструмлення, але понад 150 поїздів "Укрзалізниці" прямують за розкладом, ситуація із рухом стабільна та контрольована.

"Через знеструмлення окремих ділянок маємо затримки трохи більше однієї години для шести поїздів, але там працюють резервні тепловози, набираємо хід. Відставання від графіка будемо поступово скорочувати", - зазначили УЗ.

