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В Украине фиксируются задержки поездов из-за массированного удара РФ

Фото: в Украине фиксируются задержки поездов из-за массированного удара РФ 28 ноября (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине фиксируются задержки поездов из-за массированного удара РФ 28 ноября. Сейчас отстают от графика шесть поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

По данным компании, по всей стране фиксируются массированные обстрелы, точечные обесточивания, но более 150 поездов "Укрзализныци" следуют по расписанию, ситуация с движением стабильная и контролируемая. 

"Из-за обесточивания отдельных участков имеем задержки чуть больше одного часа для шести поездов, но там работают резервные тепловозы, набираем ход. Отставание от графика будем постепенно сокращать", - отметили УЗ. 

Массированый удар РФ по Украине

Российске войска второй раз за ноябрь массированно атакуют энергетику Украины дронами и ракетами. Например, взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Луцке, Харькове 28 ноября.

В частности, ранним утром 28 ноября были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" с Черного моря. По Украине объявили масштабную тревогу. Целью врага снова стали объекты энергетики по всей Украине.

Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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