З України до Ємену вирушило шосте судно в рамках програми Grain From Ukraine

Україна в неділю, 26 березня, відправила шосте судно з 30 тисячами тонн пшениці для Ємену у рамках гуманітарної програми Grain From Ukraine.

Як пише РБК-Україна , про це у Facebook повідомило Міністерство інфраструктури .

Як сказано в повідомленні, Ємен наразі потерпає від продовольчої кризи. Однак завдяки донатам урядів США, Франції та Іспанії країна отримає від України пшеницю.

"Grain From Ukraine: балкер із 30 тисячами тонн гуманітарної пшениці для Ємену рухається "зерновим коридором". Балкер NEGMAR CICEK, шосте судно в рамках програми GrainFromUkraine, вийшов із порту "Чорноморськ" і доєднався до каравану ще з трьох суден", - сказано в повідомленні.

Зауважимо, від початку програми Grain From Ukraine порти Великої Одеси відправили в такі нужденні країни як Ефіопія, Сомалі, Ємен, Кенія 170 тисяч тонн української пшениці.