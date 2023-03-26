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Из Украины в Йемен отправилось шестое судно в рамках программы Grain From Ukraine

Фото: из Украины в Йемен отправилось шестое судно в рамках программы Grain From Ukraine (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина в воскресенье, 26 марта, отправила шестое судно с 30 тысяч тонн пшеницы для Йемена в рамках гуманитарной программы Grain From Ukraine.

Как пишет РБК-Украина , об этом в Facebook сообщило Министерство инфраструктуры .

Как говорится в сообщении, Йемен в настоящее время страдает от продовольственного кризиса. Однако, благодаря донатам правительств США, Франции и Испании страна получит от Украины пшеницу.

"Grain From Ukraine: балкер с 30 тысячами тонн гуманитарной пшеницы для Йемена движется "зерновым коридором". Балкер NEGMAR CICEK, шестое судно в рамках программы GrainFromUkraine, вышел из порта "Черноморск" и присоединился к каравану еще с трех судов", - сказано в сообщении.

Отметим, что с начала программы Grain From Ukraine порты Большой Одессы отправили в такие нуждающиеся страны как Эфиопия, Сомали, Йемен, Кения 170 тысяч тонн украинской пшеницы.

Фото: из Украины в Йемен отправилось шестое судно в рамках программы Grain From Ukraine (facebook.com/MinInfra.UA)

Ранее РБК-Украина сообщало, что уже нынешней осенью Украина планирует провести второй саммит Grain from Ukraine, который поможет обеспечить дальнейшее функционирование этой гуманитарной инициативы.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует новое турне по Африке этим летом.

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зерновой коридорЙемен