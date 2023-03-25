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Україна проведе другий саміт Grain from Ukraine: спецпредставник назвав терміни

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Субота 25 березня 2023 15:06
Україна проведе другий саміт Grain from Ukraine: спецпредставник назвав терміни Фото: Україна проведе другий саміт Grain from Ukraine (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вже цієї осені Україна планує провести другий саміт Grain from Ukraine, що допоможе забезпечити подальше функціонування цієї гуманітарної ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника України з питань Близького Сходу та Африки Максима Субха в інтерв'ю "Укрінформ".

За словами Субха, з початку дії зернового коридору в Африку, Україна поставила майже 3 млн тонн зерна. Також було зібрано близько 200 млн доларів донорської допомоги.

"Восени цього року ми плануємо провести другий саміт Grain from Ukraine, аби зібрати додаткові кошти, щоб ця програма функціонувала. Тому нам треба заохочувати ширше коло країн долучатися до цієї програми", - заявив дипломат.

Спецпредставник додав, що в ініціативи з'явились почесні амбасадори - відомі африканські політичні та економічні діячі.

"Ми маємо навіть офіційні звернення кількох африканських країн із проханням допомогти їм зерном у рамках "зернової ініціативи". Зараз ми шукаємо логістичні інструменти, яким чином це забезпечити. Бо доставити зерно в країни, які мають вихід до океану, приміром, в Ефіопію, Сомалі або Кенію, набагато легше, ніж у ті держави, які його не мають. Але ми працюємо із Всесвітньою продовольчою програмою, щоб знайти шляхи задоволення потреб цих країн", - відзначив дипломат.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба планує нове турне Африкою цього літа.

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Африка зерновий коридор Війна в Україні
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