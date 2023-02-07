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В України є зброя, яка може знищувати цілі на території Росії, - Данілов

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна має зброю власного виробництва, яка може знищувати цілі на території Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю секретаря РНБО Олексія Данілова CNN.

"Що стосується російської території, то нам ніхто не забороняє знищувати цілі зброєю українського виробництва. У нас є така зброя? Так, є", - сказав він.

Зазначимо, що міжнародні партнери заборонили Україні наносити удари по території Росії із західної зброї. Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна не завдаватиме ударів по РФ ракетами GLSDB.

При цьому раніше Данілов заявляв, що українські військові можуть атакувати військові цілі на території Росії, і жодних застережень щодо відповідних ударів немає.

До того ж, начальник ГУР Кирило Буданов зазначав, що удари по військових об'єктах в РФ продовжаться, вони також завдаватимуться далі вглиб території країни.

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Олексій ДаніловВійна Росії проти України