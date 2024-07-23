В Україні два іноземці отримали тюремний термін за роботу на ФСБ

Як нагадали в СБУ, зловмисників затримали у квітні цього року під час спецоперації в Одесі. Перед затриманням інформатори ФСБ намагалися сфотографувати периметр будівлі потенційної цілі та передати її геолокацію росіянам.

Війська РФ у свою чергу у разі отримання координат планували завдати удару по цілі. Але такі плани зірвали працівники СБУ.

Зрадниками виявились двоє громадян однієї з країн Південного Кавказу, які мешкали в Одесі. Там ФСБ залучило їх до розвідувально-підривної діяльності.

Зловмисники хотіли створити власну мережу інформаторів. Вербуванням планували займатися під прикриттям громадської організації.

У результаті іноземці, які працювали на ФСБ, отримали по вісім років ув'язнення.