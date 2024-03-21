Викладача із Запоріжжя відправили до в'язниці. Він здавав ФСБ позиції техніки ЗСУ

Викладач навчального закладу в Запоріжжі допомагав росіянам і здавав їм позиції української військової техніки. Його засудили до 9 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

Зловмисником виявився викладач місцевого вищого професійного училища. Для збору розвідувальної інформації він облаштував "спостережний пункт" на власній дачі, яка розташована в садовому товаристві поблизу південного фронту.

Звідти російський інформатор намагався виявити місця дислокації підрозділів ЗСУ, використовуючи бінокль та іншу оптику.

Також на велосипеді він об'їжджав прилеглу місцевість, де фіксував переміщення української військової техніки.

У нього був спільник

Ворожий поплічник підтримував комунікацію з окупантами через "зв'язкового". Ним виявився блогер прокремлівського Telegram-каналу, який перебував у тимчасово окупованій частині регіону та працював на ФСБ.

Фото: Зрадник (facebook.com/SecurSerUkraine)

Саме він дистанційно залучив викладача запорізького вишу до співпраці після того, як побачив його антиукраїнські коментарі в популярному месенджері.

Його відправили до в'язниці

Співробітники СБУ затримали зловмисника в липні 2023 року під час його розвідувальної "вилазки".

Суд визнав зловмисника винним за фактом несанкціонованого поширення інформації про рух, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив інформатору ФСБ 9 років в'язниці.

Вироки для спільників Росії