В Украине два иностранца получили тюремный срок за работу на ФСБ

Как напомнили в СБУ, злоумышленников задержали в апреле этого года во время спецоперации в Одессе. Перед задержанием информаторы ФСБ пытались сфотографировать периметр здания потенциальной цели и передать ее геолокацию россиянам.

Войска РФ в свою очередь в случае получения координат планировали нанести по цели удар. Но такие планы сорвали сотрудники СБУ.

Предателями оказались двое граждан одной из стран Южного Кавказа, которые жили в Одессе. Там ФСБ привлекло их к разведывательно-подрывной деятельности.

Злоумышленники хотели создать собственную сеть информаторов. Вербовкой планировали заниматься под прикрытием общественной организации.

В итоге иностранцы, которые работали на ФСБ, получили по восемь лет тюрьмы.