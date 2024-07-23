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В Украине два иностранца получили тюремный срок за работу на ФСБ

Иллюстративное фото: СБУ разоблачила двух иностранцев, которые работали на ФБС (facebook.com/securserukraine)
Автор: Иван Носальский

Суд вынес приговор двум иностранцам, которые шпионили за штабами украинских военных в Одесской области. Они работали на Федеральную службу безопасности РФ (ФСБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Как напомнили в СБУ, злоумышленников задержали в апреле этого года во время спецоперации в Одессе. Перед задержанием информаторы ФСБ пытались сфотографировать периметр здания потенциальной цели и передать ее геолокацию россиянам. 

Войска РФ в свою очередь в случае получения координат планировали нанести по цели удар. Но такие планы сорвали сотрудники СБУ. 

Предателями оказались двое граждан одной из стран Южного Кавказа, которые жили в Одессе. Там ФСБ привлекло их к разведывательно-подрывной деятельности. 

Злоумышленники хотели создать собственную сеть информаторов. Вербовкой планировали заниматься под прикрытием общественной организации.

В итоге иностранцы, которые работали на ФСБ, получили по восемь лет тюрьмы. 

 

Задержание предателей

Напомним, в Запорожье правоохранители разоблачили преподавателя, который сдавал россиянам позиции украинской техники. Суд решил поместить его в тюрьму на девять лет.

Также сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину, которая работала на россиян. Она помогала оккупантам взять под свой контроль Авдеевку Донецкой области, за которую велись ожесточенные бои.

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