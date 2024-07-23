В Украине два иностранца получили тюремный срок за работу на ФСБ

Суд вынес приговор двум иностранцам, которые шпионили за штабами украинских военных в Одесской области. Они работали на Федеральную службу безопасности РФ (ФСБ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
Как напомнили в СБУ, злоумышленников задержали в апреле этого года во время спецоперации в Одессе. Перед задержанием информаторы ФСБ пытались сфотографировать периметр здания потенциальной цели и передать ее геолокацию россиянам.
Войска РФ в свою очередь в случае получения координат планировали нанести по цели удар. Но такие планы сорвали сотрудники СБУ.
Предателями оказались двое граждан одной из стран Южного Кавказа, которые жили в Одессе. Там ФСБ привлекло их к разведывательно-подрывной деятельности.
Злоумышленники хотели создать собственную сеть информаторов. Вербовкой планировали заниматься под прикрытием общественной организации.
В итоге иностранцы, которые работали на ФСБ, получили по восемь лет тюрьмы.
Напомним, в Запорожье правоохранители разоблачили преподавателя, который сдавал россиянам позиции украинской техники. Суд решил поместить его в тюрьму на девять лет.
Также сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину, которая работала на россиян. Она помогала оккупантам взять под свой контроль Авдеевку Донецкой области, за которую велись ожесточенные бои.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.