В Україні сильно похолодає, але не скрізь. Прогноз на останні вихідні вересня

На останніх вихідних вересня в Україні очікується сильне похолодання на заході. Інших областей воно поки що не торкнеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Найближчими вихідними, 28-29 вересня, погода у західних областях України зміниться", - розповіла Діденко.
При чому, якщо в суботу очікуються тільки поступові зміни у вигляді порівняно невеликого зниження температури - підійдуть дощі разом з атмосферним фронтом, то у неділю очікується на заході сильне похолодання.
"Вдень максимально не вище +10…+14 градусів з дощами, місцями навіть сильними", - зазначила синоптик.
На решті території України, за її даними, комфортна погода ще залишиться, хоча дощі з заходу можуть дійти до Вінницької, Житомирської областей.
"А так загалом +22…+26 градусів, а на сході України навіть до +27…+28 градусів. І також до Києва ще похолодання не дійде", - додала вона.
Перед початком кожного місяця синоптики дають його характеристику. Цей опис не можна назвати прогнозом, а лише можливим сценарієм того, як може "програтися" погода, зокрема, наприклад, під час другого місяця осені.
Так, у попередні роки середня місячна температура повітря в жовтні становила +6...+13 градусів, в Карпатах місцями +4, +5. В окремі роки в жовтні фіксувались навіть морози - -4...-16 градусів, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями навіть -17...-23, в Криму 0...-3. А найвище за роки спостережень температура піднімалась до +26...+34 градусів, в Криму до +35.
Що ж стосується прогнозу, то синоптики прогнозують, що середня місячна температура повітря в жовтні передбачається +7...+13 градусів, що на 1-1.5 градусів вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми.
Більшість українців із приходом осені інтуїтивно очікують зниження температури. Синоптики прогнозували похолодання в Україні ще на початку вересня, але зниження температури було лише у нічний час.
Даючи прогноз на вересень, синоптики не відкидали заморозків у всіх регіонах України. Але заморозки були помічені лише в Карпатах. І це при тому, що в Україні досі продовжується метеорологічне літо.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.