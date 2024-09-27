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В Украине сильно похолодает, но не везде. Прогноз на последние выходные сентября

Фото: сильное похолодание 28-29 сентября ожидается на западе Украины (Андрей Коваль, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

На последних выходных сентября в Украине ожидается сильное похолодание на западе. Других областей оно пока не коснется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В ближайшие выходные, 28-29 сентября, погода в западных областях Украины изменится", - рассказала Диденко.

Причем, если в субботу ожидаются только постепенные изменения в виде сравнительно небольшого понижения температуры - подойдут дожди вместе с атмосферным фронтом, то в воскресенье ожидается на западе сильное похолодание.

"Днем максимально не выше +10...+14 градусов с дождями, местами даже сильными", - отметила синоптик.

На остальной территории Украины, по ее данным, комфортная погода еще останется, хотя дожди с запада могут дойти до Винницкой, Житомирской областей.

"А так в целом +22...+26 градусов, а на востоке Украины даже до +27...+28 градусов. И также до Киева еще похолодание не дойдет", - добавила она.

Какая погода может быть в октябре 2024 года в Украине

Перед началом каждого месяца синоптики дают его характеристику. Это описание нельзя назвать прогнозом, а лишь возможным сценарием того, как может "проиграться" погода, в частности, например, во время второго месяца осени.

Так, в предыдущие годы средняя месячная температура воздуха в октябре составляла +6…+13 градусов, в Карпатах местами +4, +5. В отдельные годы в октябре фиксировались даже морозы - -4...-16 градусов, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами -17...-23, в Крыму 0...-3. А выше всего за годы наблюдений температура поднималась до +26...+34 градусов, в Крыму до +35.

Что же касается прогноза, то синоптики прогнозируют, что средняя месячная температура воздуха в октябре предполагается +7...+13 градусов, что на 1-1.5 градусов выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.

Похолодание в Украине

Большинство украинцев с приходом осени интуитивно ожидают снижения температуры. Синоптики прогнозировали похолодание в Украине еще в начале сентября, но снижение температуры было только в ночное время.

Давая прогноз на сентябрь, синоптики не исключали заморозки во всех регионах Украины. Но заморозки были замечены только в Карпатах. И это при том, что в Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето.

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