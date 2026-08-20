В Україні другий тиждень поспіль дешевшає картопля: які ціни

Головне: Зниження цін: В Україні другий тиждень поспіль дешевшає картопля - зараз фермери віддають її по 6-12 гривень за кілограм.

В Україні другий тиждень поспіль дешевшає картопля - зараз фермери віддають її по 6-12 гривень за кілограм. Причини падіння: Ціни повзуть униз через сезонний фактор - у ключових регіонах триває активний збір врожаю, через що пропозиція на ринку зростає.

Ціни повзуть униз через сезонний фактор - у ключових регіонах триває активний збір врожаю, через що пропозиція на ринку зростає. Порівняння з минулим роком: Наразі картопля коштує в середньому на 37% дешевше, ніж в аналогічний період торік.

Наразі картопля коштує в середньому на 37% дешевше, ніж в аналогічний період торік. Прогноз цін: Учасники ринку не очікують подорожчання найближчим часом, адже високі обсяги виробництва перекривають поточний попит.

Картопля дешевшає

Наразі українські господарства пропонують картоплю по 6-12 гривень за кілограм. Це в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Основною причиною зниження цін аналітики називають сезонний фактор. У головних регіонах виробництва тривають масові збиральні роботи, через що обсяги картоплі на ринку збільшуються практично щодня.

Водночас попит на продукцію залишається нижчим за середній, що додатково тисне на ціни.

Що буде з цінами далі

Наразі картопля в Україні в середньому коштує на 37% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Учасники ринку поки не очікують подорожчання продукції найближчим часом. За їхніми словами, через значні обсяги виробництва картоплі в країні пропозиція залишатиметься високою, що не створює передумов для зростання цін.