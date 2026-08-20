В Україні другий тиждень поспіль дешевшає картопля: які ціни

В Україні другий тиждень поспіль знижується ціна на картоплю. На ринку з’являється все більше продукції нового врожаю, а попит залишається невисоким.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на EastFruit.
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Наразі українські господарства пропонують картоплю по 6-12 гривень за кілограм. Це в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Основною причиною зниження цін аналітики називають сезонний фактор. У головних регіонах виробництва тривають масові збиральні роботи, через що обсяги картоплі на ринку збільшуються практично щодня.
Водночас попит на продукцію залишається нижчим за середній, що додатково тисне на ціни.
Наразі картопля в Україні в середньому коштує на 37% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.
Учасники ринку поки не очікують подорожчання продукції найближчим часом. За їхніми словами, через значні обсяги виробництва картоплі в країні пропозиція залишатиметься високою, що не створює передумов для зростання цін.
Раніше РБК-Україна писало, що ціни на білокачанну капусту нового врожаю в Україні почали стрімко зростати через дефіцит якісної продукції, спеку та проблеми з урожаєм. Вартість овоча вже перевищила торішній рівень і може продовжити зростати.
Також ми розповідали, як змінилися ціни на базові продукти в українських супермаркетах: у деяких мережах подешевшали хліб, гречка, молоко та соняшникова олія, а ціни на яйця зросли. Найдешевші пропозиції на окремі товари традиційно відрізняються залежно від мережі.