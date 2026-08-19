ua en ru
Ср, 19 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Ціни пішли в різні боки: що подешевшало та подорожчало в супермаркетах 19 серпня

17:53 19.08.2026 Ср
3 хв
Олія та хліб дешевшають, яйця - дорожчають
aimg Марія Кучерявець
Ціни пішли в різні боки: що подешевшало та подорожчало в супермаркетах 19 серпня Фото: Ціни на продукти в супермаркетах 19 серпня оновилися (інфографіка РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В українських мережах супермаркетів чергова хвиля змінення цін та оновлення асортименту в категорії товарів першої потреби. Є нові акції на хліб та олію, дешевше можна придбати гречку та молоко.

Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на середу, 19 серпня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Головне:

  • Хліб: Мережа АТБ знизила ціну на тостовий хліб на 3,90 грн (до 20,90 грн). В "Ашані" оновився асортимент - з'явився житній діабетичний хліб по 20,70 грн.
  • Гречка: У "Сільпо" триває акція на ядрицю "Премія" (54,99 грн).
  • Яйця: Найдешевша пропозиція за десяток залишається в "Ашані" (34,00 грн), хоча ціна зросла на 3 грн. У Novus з'явилися яйця Marka Promo С1 по 47,85 грн за десяток.
  • Молоко: В АТБ завершилася акційна ціна на 450 г молока (піднялася до 21,30 грн). В "Ашані" з'явилося акційне молоко Framo 900 г по 33,90 грн.
  • Олія: В АТБ вартість рафінованої олії знизилася до 50,70 грн за 0,5 л. Найнижчий цінник у категорії зберігає "Ашан" - 49,40 грн.

Детальні ціни в супермаркетах (19 серпня)

Хліб

У категорії хлібобулочних виробів спостерігається коригування асортименту та цін. В АТБ знизилася вартість тостового хліба, тоді як в "Ашані" повернулася діабетична позиція:

  • "Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г, половинка в нарізці) - 12,99 грн (найдешевша позиція).
  • "Ашан": хліб "Формула смаку" житній діабетичний формовий (300 г) - 20,70 грн (замість білого пшеничного нарізаного по 14,50 грн напередодні).
  • АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 20,90 грн (дешевше на 3,90 грн порівняно з 18 серпня).
  • Novus: хліб "Цар Хліб Паланга" (350 г) - 24,99 грн (замість 26,99 грн; акційна ціна діє при доставці до 19.08).

Ціни пішли в різні боки: що подешевшало та подорожчало в супермаркетах 19 серпня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 19 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

Ціни на гречану крупу залишаються стабільними у більшості мереж, а в "Ашані" знизилася вартість за рахунок зміни виробника:

  • "Сільпо": крупа "Премія" ядриця (1 кг) - 54,99 грн (акційна знижка -15%, замість 64,99 грн).
  • АТБ: крупа "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.
  • Novus: крупа Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн.
  • "Ашан": крупа Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн (напередодні "Щедрі брати" коштували 91,20 грн).

Яйця

У сегменті курячих яєць зафіксовано зміни в асортименті, а найнижчу ціну на поштучну продукцію зберігає "Ашан":

  • "Ашан": яйце куряче С1 (поштучно) - 3,40 грн/шт, 34,00 грн за десяток (суттєво дешевше за фасовані аналоги в інших мережах).
  • "Сільпо": яйця "Пашот" С1 (10 шт.) - 47,29 грн (замість 45,97 грн днями раніше).
  • Novus: яйця Marka Promo С1 (10 шт.) - 47,85 грн (напередодні пропонувалися "Від Доброї Курки" С2 по 55,99 грн).
  • АТБ: яйця "Своя лінія" С1 (10 шт.) - 48,90 грн.

Молоко

На ринку молока оновилися акційні пропозиції. В АТБ завершилася знижка, а Novus та "Ашан" запропонували знижені цінники на великі пачки:

  • "Сільпо": молоко "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.
  • АТБ: молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 21,30 грн (повернення до стандартної ціни з 19,90 грн).
  • "Ашан": молоко Framo ультрапастеризоване 2,6% (900 г) - 33,90 грн (замість 39,90 грн; акційна ціна діє до 01.09; напередодні бренд Auchan коштував 38,90 грн).
  • Novus: молоко "Житомирський Молочний Завод" 2,5% (900 г) - 34,99 грн (замість 53,99 грн; акція при доставці до 19.08).

Соняшникова олія

У категорії олії відбулося зниження цін в АТБ, а інші мережі зберегли попередні акційні пропозиції:

  • "Ашан": олія Auchan рафінована (500 мл) - 49,40 грн (найдешевша позиція).
  • АТБ: олія "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 50,70 грн (дешевше на 2,43 грн проти 53,13 грн напередодні).
  • "Сільпо": олія "Щедрий Дар" рафінована (500 мл) - 55,99 грн (акційна ціна замість 64,49 грн).
  • Novus: олія "Чумак Золота" рафінована (0,46 л) - 67,99 грн.
Читайте також: Фіксація цін. Скільки коштує бензин та дизель на АЗС 19 серпня та як перевірити пальне
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ціни на продукти Супермаркети Ціни Ціни в Україні
Новини
РФ вдарила реактивними дронами по Житомиру, було влучання у будівлю Нацполіції
РФ вдарила реактивними дронами по Житомиру, було влучання у будівлю Нацполіції
Аналітика
"Феномен Терехова": чому мер Харкова очолив рейтинги довіри та яке в нього політичне майбутнє
Олександр Хищенкоспеціально для РБК-Україна "Феномен Терехова": чому мер Харкова очолив рейтинги довіри та яке в нього політичне майбутнє