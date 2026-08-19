Ціни пішли в різні боки: що подешевшало та подорожчало в супермаркетах 19 серпня

В українських мережах супермаркетів чергова хвиля змінення цін та оновлення асортименту в категорії товарів першої потреби. Є нові акції на хліб та олію, дешевше можна придбати гречку та молоко.

Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на середу, 19 серпня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Головне: Хліб : Мережа АТБ знизила ціну на тостовий хліб на 3,90 грн (до 20,90 грн). В "Ашані" оновився асортимент - з'явився житній діабетичний хліб по 20,70 грн.

: Мережа АТБ знизила ціну на тостовий хліб на 3,90 грн (до 20,90 грн). В "Ашані" оновився асортимент - з'явився житній діабетичний хліб по 20,70 грн. Гречка : У "Сільпо" триває акція на ядрицю "Премія" (54,99 грн).

: У "Сільпо" триває акція на ядрицю "Премія" (54,99 грн). Яйця : Найдешевша пропозиція за десяток залишається в "Ашані" (34,00 грн), хоча ціна зросла на 3 грн. У Novus з'явилися яйця Marka Promo С1 по 47,85 грн за десяток.

: Найдешевша пропозиція за десяток залишається в "Ашані" (34,00 грн), хоча ціна зросла на 3 грн. У Novus з'явилися яйця Marka Promo С1 по 47,85 грн за десяток. Молоко : В АТБ завершилася акційна ціна на 450 г молока (піднялася до 21,30 грн). В "Ашані" з'явилося акційне молоко Framo 900 г по 33,90 грн.

: В АТБ завершилася акційна ціна на 450 г молока (піднялася до 21,30 грн). В "Ашані" з'явилося акційне молоко Framo 900 г по 33,90 грн. Олія: В АТБ вартість рафінованої олії знизилася до 50,70 грн за 0,5 л. Найнижчий цінник у категорії зберігає "Ашан" - 49,40 грн.

Детальні ціни в супермаркетах (19 серпня)

Хліб

У категорії хлібобулочних виробів спостерігається коригування асортименту та цін. В АТБ знизилася вартість тостового хліба, тоді як в "Ашані" повернулася діабетична позиція:

"Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г, половинка в нарізці) - 12,99 грн (найдешевша позиція).

"Ашан": хліб "Формула смаку" житній діабетичний формовий (300 г) - 20,70 грн (замість білого пшеничного нарізаного по 14,50 грн напередодні).

АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 20,90 грн (дешевше на 3,90 грн порівняно з 18 серпня).

Novus: хліб "Цар Хліб Паланга" (350 г) - 24,99 грн (замість 26,99 грн; акційна ціна діє при доставці до 19.08).

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 19 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

Ціни на гречану крупу залишаються стабільними у більшості мереж, а в "Ашані" знизилася вартість за рахунок зміни виробника:

"Сільпо": крупа "Премія" ядриця (1 кг) - 54,99 грн (акційна знижка -15%, замість 64,99 грн).

АТБ: крупа "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.

Novus: крупа Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн.

"Ашан": крупа Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн (напередодні "Щедрі брати" коштували 91,20 грн).

Яйця

У сегменті курячих яєць зафіксовано зміни в асортименті, а найнижчу ціну на поштучну продукцію зберігає "Ашан":

"Ашан": яйце куряче С1 (поштучно) - 3,40 грн/шт, 34,00 грн за десяток (суттєво дешевше за фасовані аналоги в інших мережах).

"Сільпо": яйця "Пашот" С1 (10 шт.) - 47,29 грн (замість 45,97 грн днями раніше).

Novus: яйця Marka Promo С1 (10 шт.) - 47,85 грн (напередодні пропонувалися "Від Доброї Курки" С2 по 55,99 грн).

АТБ: яйця "Своя лінія" С1 (10 шт.) - 48,90 грн.

Молоко

На ринку молока оновилися акційні пропозиції. В АТБ завершилася знижка, а Novus та "Ашан" запропонували знижені цінники на великі пачки:

"Сільпо": молоко "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.

АТБ: молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 21,30 грн (повернення до стандартної ціни з 19,90 грн).

"Ашан": молоко Framo ультрапастеризоване 2,6% (900 г) - 33,90 грн (замість 39,90 грн; акційна ціна діє до 01.09; напередодні бренд Auchan коштував 38,90 грн).

Novus: молоко "Житомирський Молочний Завод" 2,5% (900 г) - 34,99 грн (замість 53,99 грн; акція при доставці до 19.08).

Соняшникова олія

У категорії олії відбулося зниження цін в АТБ, а інші мережі зберегли попередні акційні пропозиції: