В Украине вторую неделю подряд дешевеет картофель: какие цены

Главное: Снижение цен: В Украине вторую неделю подряд дешевеет картофель - сейчас фермеры отдают его по 6-12 гривен за килограмм.

В Украине вторую неделю подряд дешевеет картофель - сейчас фермеры отдают его по 6-12 гривен за килограмм. Причины падения: Цены ползут вниз из-за сезонного фактора - в ключевых регионах продолжается активный сбор урожая, из-за чего предложение на рынке растет.

Цены ползут вниз из-за сезонного фактора - в ключевых регионах продолжается активный сбор урожая, из-за чего предложение на рынке растет. Сравнение с прошлым годом: Пока картофель стоит в среднем на 37% дешевле, чем в аналогичный период в прошлом году.

Пока картофель стоит в среднем на 37% дешевле, чем в аналогичный период в прошлом году. Прогноз цен: Участники рынка не ожидают подорожания в ближайшее время, поскольку высокие объемы производства перекрывают текущий спрос.

Картофель дешевеет

Сейчас украинские хозяйства предлагают картофель по 6-12 гривен за килограмм. Это в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Основной причиной снижения цен аналитики называют сезонный фактор. В главных регионах производства продолжаются массовые уборочные работы, поэтому объемы картофеля на рынке увеличиваются практически ежедневно.

В то же время спрос на продукцию остается ниже среднего, что дополнительно давит на цены.

Что будет с ценами дальше

Картофель в Украине в среднем стоит на 37% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Участники рынка пока не ожидают подорожания продукции в ближайшее время. По их словам, из-за значительных объемов производства картофеля в стране предложение будет оставаться высоким, что не создает предпосылок для роста цен.