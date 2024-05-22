В Україні за дрібні крадіжки строки у в’язниці замінять на штрафи

За його даними, проект № 11068 підтримали 265 депутатів.

Проектом передбачено, що сума крадіжки, за яку передбачена кримінальна відповідальність, зросте до 4552 гривень (зараз - лише 302,80 гривень).

Обґрунтування проекту закону

Як зазначається в пояснювальній записці, крадіжка, учинена в умовах воєнного або надзвичайного стану - є особливо кваліфікованим складом злочину. Вчинення крадіжки в умовах воєнного стану одразу кваліфікується за частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

З 1 січня 2024 року викрадення чужого майна є кримінально караним діянням, якщо його вартість становить більше 302 гривень 80 копійок.

Статистичні дані вказують, що у 2023 році зареєстровано 82 123 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів, передбачених статтею 185 КК України, з яких у 48 921 повідомлено про підозру, до суду скеровано 44 924 кримінальних проваджень та 30 155 кримінальних проваджень закрито.

Автори наводять дані судових рішень, коли засуджували за крадіжку пляшки віскі з магазину вартістю 596 гривень.

Що передбачає проекту

У запропонованій редакції викрадення чужого майна стане кримінально караним діянням, якщо його вартість становитиме більше 4 542 гривень.

Водночас пропонується збільшити штрафи за дрібні крадіжки з 1700 до 8500 гривень.