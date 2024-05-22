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В Украине за мелкие кражи тюремные сроки заменят штрафами

Фото: Рада повысила порог мелкой кражи в 15 раз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в первом чтении проект закона о повышении суммы краж, за которые предусмотрена уголовная ответственность и тюремные сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект №11068 поддержали 265 депутатов.

Проектом предусмотрено, что сумма кражи, за которую предусмотрена уголовная ответственность, вырастет до 4552 гривен (сейчас - всего 302,80 гривен).

Обоснование проекта закона

Как отмечается в пояснительной записке, кража, совершенная в условиях военного или чрезвычайного положения – является особо квалифицированным составом преступления. Совершение кражи в условиях военного положения сразу квалифицируется по части четвертой статьи 185 Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

С 1 января 2024 года хищение чужого имущества является уголовно наказуемым деянием, если его стоимость составляет более 302 гривен 80 копеек.

Статистические данные указывают, что в 2023 году зарегистрировано 82 123 уголовных производств по фактам совершения преступлений, предусмотренных статьей 185 УК Украины, из которых в 48 921 сообщено о подозрении, в суд направлено 44 924 уголовных производств5 и закрытий.

Авторы приводят данные судебных решений, когда осуждали за воровство бутылки виски из магазина стоимостью 596 гривен.

Что предполагает проект

В предложенной редакции хищение чужого имущества станет уголовно наказуемым деянием, если его стоимость составит более 4542 гривен.

В то же время, предлагается увеличить штрафы за мелкие кражи с 1700 до 8500 гривен.

Напомним, по данным МВД, в ходе войны уровень преступности в Украине не увеличился. В частности, уличная преступность стала меньше, но возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений.

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