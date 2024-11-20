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В Україні дозволили розлучення під час вагітності: що відомо

Середа 20 листопада 2024 17:50
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В Україні дозволили розлучення під час вагітності: що відомо Фото: подружжя (freepik.com)
Автор: Ніна Єланська

Верховна Рада України сьогодні, 20 листопада, ухвалила законопроєкт №5492, що дозволяє подавати позови про розірвання шлюбу під час вагітності дружини та протягом першого року життя дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народну депутатку від парламентської фракції "Голос" Інну Совсун.

Це стало можливо після внесення змін до статей 110 та 111 Сімейного кодексу України.

Раніше в Україні заборонялося розлучення у період вагітності, за винятком випадків, пов'язаних із кримінальними правопорушеннями одного з подружжя щодо іншого або дитини.

Нові зміни усувають цю норму, яка, за словами ініціаторів, мала патерналістський характер і суперечила принципу добровільності шлюбних відносин.

"Щойно прийняли законопроєкт, яким ця патерналістська норма прибирається! Це була друга спроба, багато закулісних битв, але закон прийнято!" - повідомила Совсун.

Додамо, що зазначені зміни також наближають українське законодавство до європейських стандартів.

Окрім цього, як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, кривдники часто сприймають шлюб як право власності на жінку та категорично заперечують проти розірвання шлюбу, намагаючись затягнути судовий процес. Саме тому дозволити розлучення у період вагітності було важливо.

Раніше ми повідомляли про те, як можна подати заявку на розлучення онлайн, не виходячи з дому.

Також у нашому матеріалі ви можете дізнатися про те, хто з українських зірок розлучився під час повномасштабної війни.

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