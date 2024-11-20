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В Украине разрешили развод во время беременности: что известно

Среда 20 ноября 2024 17:50
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В Украине разрешили развод во время беременности: что известно Фото: супруги (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

Верховная Рада Украины сегодня, 20 ноября, приняла законопроект №5492, позволяющий подавать иски о расторжении брака во время беременности жены и в течение первого года жизни ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народную депутатку от парламентской фракции "Голос" Инну Совсун.

Это стало возможным после внесения изменений в статьи 110 и 111 Семейного кодекса Украины.

Ранее в Украине запрещался развод в период беременности, за исключением случаев, связанных с уголовными правонарушениями одного из супругов в отношении другого или ребенка.

Новые изменения устраняют эту норму, которая, по словам инициаторов, носила патерналистский характер и противоречила принципу добровольности брачных отношений.

"Только что приняли законопроект, которым эта патерналистская норма убирается! Это была вторая попытка, много закулисных сражений, но закон принят!" - сообщила Совсун.

Добавим, что указанные изменения также приближают украинское законодательство к европейским стандартам.

Кроме того, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, обидчики часто воспринимают брак как право собственности на женщину и категорически возражают против расторжения брака, пытаясь затянуть судебный процесс. Именно поэтому разрешить развод в период беременности было важно.

Ранее мы сообщали о том, как можно подать заявку на развод онлайн, не выходя из дома.

Также в нашем материале вы можете узнать, кто из украинских звезд развелся во время полномасштабной войны.

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