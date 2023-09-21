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В Україні дозволили писати "росія" з малої літери: не буде вважатись помилкою

Фото: в Україні дозволили писати "росія" з малої літери (freepik.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Написання слів "росія", "москва" та подібних з малої літери в неофіційних текстах не буде вважатись помилкою в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну комісію зі стандартів державної мови.

Так, у Нацкомісії зазначили, що написання назв "російська федерація", "росія", "москва", "московія", "московське царство", "російська імперія»", "державна дума рф" та подібних з малої букви можна не кваліфікувати як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру.

Зазначається, що Нацкомісія обговорила це питання із урахуванням офіційних листів від Інституту української мови НАН України, Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України за зверненням віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Як писати "Росія" в офіційних текстах?

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий зазначав, що назва держави "Російська Федерація" в офіційних документах має бути написана з великих літер.

Так, спершу МОН випустило документ щодо освіти українських дітей за кордоном, в якому РФ написано з малої літери. Проте пізніше Лісовий випустив наказ про написання назви Росія з великої літери та наказав виправити назву, якщо в документах вона написана з маленької літери. Він пояснив, що без виправлення назви у наказі Мінʼюст не зареєстрував би цей документ.

Лісовий вважає, що написання "рф" з великої літери - помилка, але така вимога нормопроєктування.

Нагадаємо, МОН дозволяє школярам не йти на навчання у разі фізичного та психологічного виснаження після нічних атак РФ.

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