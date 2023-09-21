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В Украине разрешили писать "россия" с маленькой буквы: не будет считаться ошибкой

Фото: в Украине разрешили писать "россия" с маленькой буквы (freepik.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Написание слов "россия", "москва" и подобных с маленькой буквы в неофициальных текстах не будет считаться ошибкой в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную комиссию по стандартам государственного языка.

Так, в Нацкомиссии отметили, что написание названий "российская федерация", "россия", "москва", "московия", "московское царство", "российская империя»", "государственная дума рф" и подобных с маленькой буквы можно не квалифицировать как уклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера.

Нацкомиссия обсудила этот вопрос с учетом официальных писем от Института украинского языка НАН Украины, Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины по обращению вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

Как писать "Россия" в официальных текстах?

Министр образования и науки Оксен Лисовой отмечал, что название государства "Российская Федерация" в официальных документах должно быть написано с заглавных букв.

Так, сначала МОН выпустил документ по образованию украинских детей за границей, в котором РФ написано с маленькой буквы. Однако позже Лисовой выпустил приказ о написании названия Россия с заглавной буквы и приказал исправить название, если в документах оно написано с маленькой буквы. Он объяснил, что без исправления названия в приказе Минюст не зарегистрировал бы этот документ.

Лисовой считает, что написание "рф" с заглавной буквы - ошибка, но таково требование нормопроектирования.

Напомним, МОН разрешает школьникам не идти на обучение в случае физического и психологического истощения после ночных атак РФ.

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