Україні дозволили купувати зброю та боєприпаси через агенцію НАТО, - ЗМІ

Мова про Агенцію підтримки й закупівель НАТО, скорочено NSPA. Вона веде контракти, проводить спільні закупівлі та організовує логістику.

"Це дає Україні можливість використовувати більш структурований механізм для залучення широкого спектра наших можливостей, зокрема експертизи у сфері закупівель, послуг підтримки та доступу до вже налагодженої промислової бази", - сказала Financial Times операційна директорка NSPA Жаклін Борсбум.

Reuters додає, що доступ до NSPA Україна отримує на тлі погіршення відносин зі США.

Нагадаємо, Washington Post писала, що адміністрація президента США Дональда Трампа не схвалила передачу Україні ракет-перехоплювачів Patriot.

За словами співрозмовників видання, глава Пентагону Піт Гегсет офіційно не відмовив, але й не виконав кроків для затвердження.