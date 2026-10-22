Украине разрешили покупать оружие и боеприпасы через агентство НАТО, - СМИ

Речь об Агентстве поддержки и закупок НАТО, сокращен NSPA. Она ведет контракты, проводит совместные закупки и организует логистику.

"Это позволяет Украине использовать более структурированный механизм для привлечения широкого спектра наших возможностей, в частности экспертизы в сфере закупок, услуг поддержки и доступа к уже налаженной промышленной базе", - сказала Financial Times операционная директор NSPA Жаклин Борсбум.

Reuters добавляет, что доступ к NSPA Украина получает на фоне ухудшающихся отношений с США.

Напомним, Washington Post писала, что администрация президента США Дональда Трампа не одобрила передачу Украине ракет-перехватчиков Patriot.

По словам собеседников издания, глава Пентагона Пит Хегсет официально не отказал, но и не выполнил шаги для утверждения.