Україні доведеться піти на певні поступки в мирних переговорах з РФ, - Дуда

Майбутня мирна угода між Україною та Росією передбачатиме компроміси з обох боків. Тому Києву доведеться піти на певні поступки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Польщі Анджей Дуда заявив під час інтерв'ю Euronews.
"Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей мир, на мою особисту думку, повинен звестися до того, що жодна зі сторін не зможе сказати, що вона виграла цю війну, тому що кожна сторона в якомусь сенсі повинна буде піти на поступки", - сказав Дуда.
На його думку, в разі досягнення мирної угоди з Росією, Україна, ймовірно, буде змушена піти на певні поступки.
"Україна також повинна буде в певному сенсі піти на поступки, тому що це, ймовірно, станеться. В якій мірі? Мені важко відповісти на цьому етапі", - додав президент Польщі.
Дуда наголосив, що затяжна війна несе втрати як для України, так і для Росії. На його переконання, лише активна роль США здатна наблизити завершення конфлікту.
"Тільки американський тиск може дійсно покласти край цій війні та допомогти встановити мир, який не буде комфортним для жодної зі сторін", - зазначив польський президент.
Нагадаємо, нещодавно видання The Washington Post написало, що США на переговорах з Україною, Британією та Францією в Лондоні планують представити свої пропозиції для мирної угоди між Україною та Росією.
Зокрема, мова мала йти про те, що США можуть визнати Крим російським, також Вашингтон нібито пропонує скасувати антиросійські санкції. На заміну Росія повинна буде припинити всі бойові дії, що означатиме фактичне заморожування війни.
У відповідь на це президент України Володимир Зеленський наголосив, що будь-які розмови про Крим, ЗАЕС і НАТО - це спекуляції, позаяк безумовне припинення вогню є першою необхідною умовою для початку будь-яких змістовних переговорів України з Росією.
Президент США Дональд Трамп своєю чергою заявив, що публічна відмова Зеленського визнавати Крим російським нібито шкодить мирним переговорам.
За його словами, ситуація для України важка, і якщо не буде миру, то через три роки "можна втратити всю країну".
США загалом вважають, що президент України Володимир Зеленський нібито рухається не в тому напрямку в контексті мирного процесу.
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