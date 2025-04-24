Украине придется пойти на определенные уступки в мирных переговорах с РФ, - Дуда

"Это должен быть компромисс. Я имею в виду, что де-факто этот мир, по моему личному мнению, должен свестись к тому, что ни одна из сторон не сможет сказать, что она выиграла эту войну, потому что каждая сторона в каком-то смысле должна будет пойти на уступки", - сказал Дуда.

По его мнению, в случае достижения мирного соглашения с Россией, Украина, вероятно, будет вынуждена пойти на определенные уступки.

"Украина также должна будет в определенном смысле пойти на уступки, потому что это, вероятно, произойдет. В какой степени? Мне трудно ответить на этом этапе", - добавил президент Польши.

Дуда подчеркнул, что затяжная война несет потери как для Украины, так и для России. По его убеждению, только активная роль США способна приблизить завершение конфликта.

"Только американское давление может действительно положить конец этой войне и помочь установить мир, который не будет комфортным ни для одной из сторон", - отметил польский президент.