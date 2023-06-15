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В України достатньо бойової сили: Остін висміяв фейки Росії про "втрати" ЗСУ

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Четвер 15 червня 2023 17:45
В України достатньо бойової сили: Остін висміяв фейки Росії про "втрати" ЗСУ Фото: Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація активно вдається до поширення фейків довкола контрнаступу Збройних сил України, зокрема щодо їх "втрат". Водночас в наших воїнів ще достатньо багато бойової сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Пентагону Ллойда Остіна під час брифінгу.

"Росіяни показали нам тих самих п’ять транспортних засобів приблизно 1000 разів з 10 різних ракурсів. Але відверто, в українців ще багато бойової сили", - заявив Остін коментуючи фейки Росії про нібито великі "втрати" ЗСУ.

Контрнаступ Збройних сил України

Станом на ранок 13 червня наші воїни звільнили від ворога сім населених пунктів у Запорізькій й Донецькій областях, а саме:

  • Лобкове;
  • Левадне;
  • Новодарівка;
  • Ненудне;
  • Сторожове;
  • Макарівка;
  • Благодатне.

Варто додати, що Росія останнім часом почала активно вдаватись до поширення фейків, серед яких, наприклад "великі втрати ЗСУ" й "знищення техніки Заходу". Україна, зі свого боку, регулярно заперечує вкиди росіян.

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