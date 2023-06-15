В України достатньо бойової сили: Остін висміяв фейки Росії про "втрати" ЗСУ

Російська Федерація активно вдається до поширення фейків довкола контрнаступу Збройних сил України, зокрема щодо їх "втрат". Водночас в наших воїнів ще достатньо багато бойової сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Пентагону Ллойда Остіна під час брифінгу .

"Росіяни показали нам тих самих п’ять транспортних засобів приблизно 1000 разів з 10 різних ракурсів. Але відверто, в українців ще багато бойової сили", - заявив Остін коментуючи фейки Росії про нібито великі "втрати" ЗСУ.

Контрнаступ Збройних сил України

Станом на ранок 13 червня наші воїни звільнили від ворога сім населених пунктів у Запорізькій й Донецькій областях, а саме:

Лобкове;

Левадне;

Новодарівка;

Ненудне;

Сторожове;

Макарівка;

Благодатне.

Варто додати, що Росія останнім часом почала активно вдаватись до поширення фейків, серед яких, наприклад "великі втрати ЗСУ" й "знищення техніки Заходу". Україна, зі свого боку, регулярно заперечує вкиди росіян.