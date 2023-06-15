У Украины достаточно боевой силы: Остин высмеял фейки России о "потерях" ВСУ
Российская Федерация активно прибегает к распространению фейков вокруг контрнаступления Вооруженных сил Украины, в частности, относительно их "потерь". В то же время у наших воинов еще достаточно много боевой силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Пентагона Ллойда Остина во время брифинга.
"Россияне показали нам тех самых пять транспортных средств примерно 1000 раз с 10 разных ракурсов. Но откровенно, у украинцев еще много боевой силы", - заявил Остин комментируя фейки России о якобы больших "потерях" ВСУ.
Контрнаступление Вооруженных сил Украины
По состоянию на утро 13 июня наши воины освободили от врага семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях, а именно:
- Лобковое;
- Левадное;
- Новодаровка;
- Нескучное;
- Сторожевое;
- Макаровка;
- Благодатное.
Стоит добавить, что Россия в последнее время начала активно использовать распространение фейков, среди которых, например, "большие потери ВСУ" и "уничтожение техники Запада". Украина, со своей стороны, регулярно отрицает вбросы россиян.
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