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У Украины достаточно боевой силы: Остин высмеял фейки России о "потерях" ВСУ

Новина українською →
Четверг 15 июня 2023 17:45
У Украины достаточно боевой силы: Остин высмеял фейки России о "потерях" ВСУ Фото: Ллойд Остин, министр обороны Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация активно прибегает к распространению фейков вокруг контрнаступления Вооруженных сил Украины, в частности, относительно их "потерь". В то же время у наших воинов еще достаточно много боевой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Пентагона Ллойда Остина во время брифинга.

"Россияне показали нам тех самых пять транспортных средств примерно 1000 раз с 10 разных ракурсов. Но откровенно, у украинцев еще много боевой силы", - заявил Остин комментируя фейки России о якобы больших "потерях" ВСУ.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

По состоянию на утро 13 июня наши воины освободили от врага семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях, а именно:

  • Лобковое;
  • Левадное;
  • Новодаровка;
  • Нескучное;
  • Сторожевое;
  • Макаровка;
  • Благодатное.

Стоит добавить, что Россия в последнее время начала активно использовать распространение фейков, среди которых, например, "большие потери ВСУ" и "уничтожение техники Запада". Украина, со своей стороны, регулярно отрицает вбросы россиян.

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