В Україні без дощів: де сьогодні очікується спека до +30

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися прогнозом на найближчі дні. В Україні загалом пануватиме тепла та сонячна погода, однак подекуди можливі опади. У деяких областях стовпчики термометрів піднімуться до +33 градусів.

