В Україні без дощів: де сьогодні очікується спека до +30

Фото: синоптики дали прогноз на 20 серпня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 20 серпня, в Україні очікується суха та сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують, а подекуди температура підніметься до +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, по всій території країни очікується невелика хмарність без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +10…+15 градусів, у південних областях тепліше - +14…+19 градусів.

Вдень стовпчики термометрів покажуть +22…+27 градусів, на півдні та південному сході - до +30 градусів.

Погода в регіонах

  • Захід - ясно, без опадів. Вночі +10…+13 градусів, вдень +22…+25 градусів.

  • Північ - сухо та сонячно. Вночі +10…+14 градусів, вдень +22…+26 градусів.

  • Центр - невелика хмарність, без опадів. Вночі +11…+14 градусів, вдень +23…+26 градусів.

  • Схід - сонячно та тепло. Вночі +12…+15 градусів, вдень +23…+27 градусів.

  • Південь - сухо та спекотно. Вночі +16…+19 градусів, вдень +26…+30 градусів.

Погода у Києві

У столиці та області сьогодні буде невелика хмарність без опадів. У Києві температура вночі становитиме +13…+15 градусів, вдень +24…+26 градусів.

По області - вночі +10…+15°, вдень +22…+27°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися прогнозом на найближчі дні. В Україні загалом пануватиме тепла та сонячна погода, однак подекуди можливі опади. У деяких областях стовпчики термометрів піднімуться до +33 градусів.

Також стало відомо, якої погоди чекати на День Незалежності України. Докладніше про це - читайте на РБК-Україна.

