В Україні без дощів: де сьогодні очікується спека до +30

Сьогодні, 20 серпня, в Україні очікується суха та сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують, а подекуди температура підніметься до +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У столиці та області сьогодні буде невелика хмарність без опадів. У Києві температура вночі становитиме +13…+15 градусів, вдень +24…+26 градусів.

Вдень стовпчики термометрів покажуть +22…+27 градусів, на півдні та південному сході - до +30 градусів.

За прогнозом синоптиків, по всій території країни очікується невелика хмарність без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +10…+15 градусів, у південних областях тепліше - +14…+19 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися прогнозом на найближчі дні. В Україні загалом пануватиме тепла та сонячна погода, однак подекуди можливі опади. У деяких областях стовпчики термометрів піднімуться до +33 градусів.

