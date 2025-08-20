В Україні без дощів: де сьогодні очікується спека до +30
Сьогодні, 20 серпня, в Україні очікується суха та сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують, а подекуди температура підніметься до +30 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозом синоптиків, по всій території країни очікується невелика хмарність без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +10…+15 градусів, у південних областях тепліше - +14…+19 градусів.
Вдень стовпчики термометрів покажуть +22…+27 градусів, на півдні та південному сході - до +30 градусів.
Погода в регіонах
Захід - ясно, без опадів. Вночі +10…+13 градусів, вдень +22…+25 градусів.
Північ - сухо та сонячно. Вночі +10…+14 градусів, вдень +22…+26 градусів.
Центр - невелика хмарність, без опадів. Вночі +11…+14 градусів, вдень +23…+26 градусів.
Схід - сонячно та тепло. Вночі +12…+15 градусів, вдень +23…+27 градусів.
Південь - сухо та спекотно. Вночі +16…+19 градусів, вдень +26…+30 градусів.
Погода у Києві
У столиці та області сьогодні буде невелика хмарність без опадів. У Києві температура вночі становитиме +13…+15 градусів, вдень +24…+26 градусів.
По області - вночі +10…+15°, вдень +22…+27°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, раніше синоптики поділилися прогнозом на найближчі дні. В Україні загалом пануватиме тепла та сонячна погода, однак подекуди можливі опади. У деяких областях стовпчики термометрів піднімуться до +33 градусів.
Також стало відомо, якої погоди чекати на День Незалежності України. Докладніше про це - читайте на РБК-Україна.