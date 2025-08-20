В Украине без дождей: где сегодня ожидается жара до +30
Сегодня, 20 августа, в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Осадков синоптики не прогнозируют, а местами температура поднимется до +30 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозу синоптиков, по всей территории страны ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +10...+15 градусов, в южных областях теплее - +14...+19 градусов.
Днем столбики термометров покажут +22...+27 градусов, на юге и юго-востоке - до +30 градусов.
Погода в регионах
-
Запад - ясно, без осадков. Ночью +10...+13 градусов, днем +22...+25 градусов.
-
Север - сухо и солнечно. Ночью +10...+14 градусов, днем +22...+26 градусов.
-
Центр - небольшая облачность, без осадков. Ночью +11...+14 градусов, днем +23...+26 градусов.
-
Восток - солнечно и тепло. Ночью +12...+15 градусов, днем +23...+27 градусов.
-
Юг - сухо и жарко. Ночью +16...+19 градусов, днем +26...+30 градусов.
Погода в Киеве
В столице и области сегодня будет небольшая облачность без осадков. В Киеве температура ночью составит +13...+15 градусов, днем +24...+26 градусов.
По области - ночью +10...+15°, днем +22...+27°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Напомним, ранее синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни. В Украине в целом будет царить теплая и солнечная погода, однако местами возможны осадки. В некоторых областях столбики термометров поднимутся до +33 градусов.
Также стало известно, какой погоды ждать на День Независимости Украины. Подробнее об этом - читайте на РБК-Украина.