ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине без дождей: где сегодня ожидается жара до +30

Среда 20 августа 2025 07:01
UA EN RU
В Украине без дождей: где сегодня ожидается жара до +30 Фото: синоптики дали прогноз на 20 августа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 20 августа, в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Осадков синоптики не прогнозируют, а местами температура поднимется до +30 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, по всей территории страны ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +10...+15 градусов, в южных областях теплее - +14...+19 градусов.

Днем столбики термометров покажут +22...+27 градусов, на юге и юго-востоке - до +30 градусов.

Погода в регионах

  • Запад - ясно, без осадков. Ночью +10...+13 градусов, днем +22...+25 градусов.

  • Север - сухо и солнечно. Ночью +10...+14 градусов, днем +22...+26 градусов.

  • Центр - небольшая облачность, без осадков. Ночью +11...+14 градусов, днем +23...+26 градусов.

  • Восток - солнечно и тепло. Ночью +12...+15 градусов, днем +23...+27 градусов.

  • Юг - сухо и жарко. Ночью +16...+19 градусов, днем +26...+30 градусов.

Погода в Киеве

В столице и области сегодня будет небольшая облачность без осадков. В Киеве температура ночью составит +13...+15 градусов, днем +24...+26 градусов.

По области - ночью +10...+15°, днем +22...+27°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Украине без дождей: где сегодня ожидается жара до +30

Напомним, ранее синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни. В Украине в целом будет царить теплая и солнечная погода, однако местами возможны осадки. В некоторых областях столбики термометров поднимутся до +33 градусов.

Также стало известно, какой погоды ждать на День Независимости Украины. Подробнее об этом - читайте на РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
Новости
РФ массированно ударила дронами по Ахтырке: много раненых, среди них дети (фото последствий)
РФ массированно ударила дронами по Ахтырке: много раненых, среди них дети (фото последствий)
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме