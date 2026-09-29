В Україні дорожчають огірки, картопля та сливи: актуальні ціни на ринку цього тижня

Ціни на овочі та фрукти в Україні продовжують змінюватися разом із сезонною пропозицією. За останній тиждень подорожчали огірки, картопля, морква та низка фруктів, тоді як цибуля, солодкий перець і часник стали дешевшими.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit.
Найпомітніше за тиждень зросла ціна на огірки - з 30-55 до 40-60 гривень за кг. Картопля подорожчала з 11-13 до 12-14 гривень, а морква - з 10-15 до 12-15 гривень за кг.
Також дорожчими стали:
Водночас продовжує дешевшати ріпчаста цибуля - з 12-16 до 11-15 гривень за кг. Ціна солодкого перцю знизилася з 30-60 до 30-55 гривень, а часнику - з 60-170 до 60-150 гривень за кг.
Ціни на білокачанну капусту, буряк, помідори, цвітну капусту, броколі, пекінську капусту та гострий перець за тиждень не змінилися.
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Найбільша зміна у фруктовому сегменті припала на сливу. За тиждень її ціна зросла з 20-40 до 40-80 гривень за кг.
Подорожчали також:
Натомість груші подешевшали - з 25-60 до 20-50 гривень за кг.
Ціни на яблука, лохину, малину, персики, апельсини, лимони, банани та гранат залишилися на попередньому рівні.
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На ринку зараз помітна різна динаміка залежно від конкретного продукту. Частина овочів дорожчає на тлі зміни пропозиції, тоді як щодо цибулі та окремих інших позицій ціни продовжують знижуватися.
Зокрема, пропозиція ріпчастої цибулі на торговому майданчику знову зросла. Вона стала товаром, який продають найчастіше. Удвічі збільшилася кількість продавців столового буряка, також частіше пропонують моркву.
Водночас пропозиція помідорів продовжує скорочуватися. Рідше продають солодкий перець, а продажі пекінської капусти та гарбуза, навпаки, зросли.
У фруктово-ягідному сегменті найбільше пропозицій припадає на яблука. Українські учасники нарощують продажі груш, а пропозиція хурми з Узбекистану зростає вже третій тиждень поспіль.
Водночас виноград і сливу продавці пропонували рідше, а кавун вибув із топу продажів. Найбільшим попитом серед покупців користувалися помідори та овочі "борщового набору", а також яблука, сливи й дині.
Раніше РБК-Україна розповідало, що російські удари по складах і розподільчих центрах змушують українські торговельні мережі перебудовувати логістику. Через це окремі товари можуть тимчасово зникати з полиць або продаватися в меншому асортименті, хоча дефіциту продуктів в Україні не очікується.
Також ми писали, що курс валют найбільше впливає на ціни імпортних продуктів, зокрема кави, какао, бананів, тропічних фруктів та окремих морепродуктів. Водночас вартість м'яса значно більше залежить від внутрішньої пропозиції, попиту та собівартості виробництва.