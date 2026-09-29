В Україні дорожчають огірки, картопля та сливи: актуальні ціни на ринку цього тижня

Що відбувається з цінами на овочі

Найпомітніше за тиждень зросла ціна на огірки - з 30-55 до 40-60 гривень за кг. Картопля подорожчала з 11-13 до 12-14 гривень, а морква - з 10-15 до 12-15 гривень за кг.

Також дорожчими стали:

кабачки - з 30-35 до 30-40 гривень за кг;

- з 30-35 до 30-40 гривень за кг; баклажани - з 40-50 до 40-60 гривень за кг.

Водночас продовжує дешевшати ріпчаста цибуля - з 12-16 до 11-15 гривень за кг. Ціна солодкого перцю знизилася з 30-60 до 30-55 гривень, а часнику - з 60-170 до 60-150 гривень за кг.

Ціни на білокачанну капусту, буряк, помідори, цвітну капусту, броколі, пекінську капусту та гострий перець за тиждень не змінилися.

Читайте також: Чому в Україні дорожчають продукти: роз'яснення Мінагрополітики

Слива подорожчала вдвічі

Найбільша зміна у фруктовому сегменті припала на сливу. За тиждень її ціна зросла з 20-40 до 40-80 гривень за кг.

Подорожчали також:

нектарини - з 80-110 до 100-120 гривень за кг;

- з 80-110 до 100-120 гривень за кг; диня - з 35-50 до 40-50 гривень;

- з 35-50 до 40-50 гривень; кавун - з 10-12 до 10-15 гривень;

- з 10-12 до 10-15 гривень; виноград - з 50-100 до 60-120 гривень;

- з 50-100 до 60-120 гривень; ківі - зі 160-180 до 180-200 гривень.

Натомість груші подешевшали - з 25-60 до 20-50 гривень за кг.

Ціни на яблука, лохину, малину, персики, апельсини, лимони, банани та гранат залишилися на попередньому рівні.

Читайте також: Яйця, м'ясо та молочка дорожчатимуть: що буде з цінами на продукти до кінця року

Що впливає на ціни

На ринку зараз помітна різна динаміка залежно від конкретного продукту. Частина овочів дорожчає на тлі зміни пропозиції, тоді як щодо цибулі та окремих інших позицій ціни продовжують знижуватися.

Зокрема, пропозиція ріпчастої цибулі на торговому майданчику знову зросла. Вона стала товаром, який продають найчастіше. Удвічі збільшилася кількість продавців столового буряка, також частіше пропонують моркву.

Водночас пропозиція помідорів продовжує скорочуватися. Рідше продають солодкий перець, а продажі пекінської капусти та гарбуза, навпаки, зросли.

У фруктово-ягідному сегменті найбільше пропозицій припадає на яблука. Українські учасники нарощують продажі груш, а пропозиція хурми з Узбекистану зростає вже третій тиждень поспіль.

Водночас виноград і сливу продавці пропонували рідше, а кавун вибув із топу продажів. Найбільшим попитом серед покупців користувалися помідори та овочі "борщового набору", а також яблука, сливи й дині.