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Це не дефіцит. Чому в супермаркетах з'являється все більше маловідомих марок

13:40 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Кучерявець
Це не дефіцит. Чому в супермаркетах з'являється все більше маловідомих марок Фото: в супермаркетах з'являється все більше маловідомих марок продуктів (РБК-Україна)
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На полицях українських супермаркетів дедалі частіше можна побачити продукцію менш відомих виробників замість звичних великих брендів. Однак це не свідчить про дефіцит товарів чи проблеми з виробництвом.

Як пояснив у коментарі РБК-Україна віце-президент Торгово-промислової палати України Ростислав Коробка, ситуація з асортиментом залежить від конкретних виробників і торгівельних мереж.

За словами Коробки, в Україні немає дефіциту продуктів, тому поява на полицях продукції менш відомих виробників не є ознакою проблем на ринку.

Водночас така ситуація може створювати більше можливостей для менших виробників і посилювати конкуренцію.

На асортимент також впливає логістика, яка під час війни стала одним із ключових факторів забезпечення магазинів продуктами.

"Самі компанії регулюють територіально, де є можливість зараз робити поставки", - пояснив експерт.

Він додав, що бізнес переорієнтовується на менші склади та логістичні хаби. Це дозволяє зберігати менші партії товарів ближче до місця продажу та оперативніше здійснювати поставки.

РФ б'є по складах: що відбувається з продуктами в супермаркетах

Російські удари по великих складах і розподільчих центрах змушують ритейлерів перебудовувати логістику. Через це окремі товари можуть тимчасово зникати з полиць або продаватися в меншому асортименті, попередив раніше міністр аграрної політики Тарас Висоцький.

Водночас дефіциту продуктів в Україні не очікується. Виробничих потужностей достатньо для внутрішнього споживання, наголошують в уряді

Основна проблема зараз - саме доставка товарів до магазинів. Як писало РБК-Україна в матеріалі, найбільше ризиків мають Київ та область, де було зосереджено значну частину складських потужностей. Логістичні маршрути вже змінюють, а частина ритейлерів переходить на прямі поставки від виробників до магазинів.

Через це доставка, яка раніше займала 24-72 години, у деяких випадках може тривати до тижня. Найчутливішими до таких перебоїв є молочна продукція, свіже м'ясо та риба, овочі, фрукти й заморожені товари.

При цьому експерти не радять робити великі запаси продуктів: надмірні закупівлі можуть самі створити тимчасовий дефіцит на полицях.

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