ua en ru
Чт, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Чому в Україні дорожчають продукти: роз'яснення Мінагрополітики

14:43 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Чому в Україні дорожчають продукти: роз'яснення Мінагрополітики Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Мінагрополітики не бачать спекулятивного впливу на ціни на продукти. Там пояснюють подорожчання харчів об'єктивними факторами, зокрема логістикою та сезонністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, Держстат щотижня моніторить ціни на основні продукти, а Мінагрополітики аналізує ці дані.

"Моніторинг не підтверджує жодних аномальних, "спекулятивних", ситуацій з різким подорожчанням", - зазначив Висоцький.

Що впливає на ціни

За словами міністра, одним із факторів, які впливають на ціни, є логістика. За оцінкою Мінагрополітики, вона потенційно може додавати в середньому близько 2,5% до вартості продуктів.

Також на ціни можуть впливати:

  • сезонні фактори;
  • подорожчання пального;
  • проблеми з логістикою.
Читайте також: Яйця, м'ясо та молочка дорожчатимуть: що буде з цінами на продукти до кінця року

Водночас зараз вплив цих чинників, за словами Висоцького, є незначним.

У Мінагрополітики вважають, що наразі додаткових заходів для впливу на цінову ситуацію не потрібно. Зокрема, немає необхідності в додатковому регулюванні з боку державних органів, у тому числі Антимонопольного комітету.

Раніше РБК-Україна розповідало, чи є в Україні дефіцит продуктів харчування та чому товари зникають із полиць магазинів.

Також ми писали, що Україна не планує створювати масштабні державні запаси продуктів, оскільки аграрне виробництво розосереджене по регіонах, а на ринку працюють сотні виробників. Водночас держава обмежує торговельну націнку на окремі соціально значущі товари до 10%, щоб стримувати необґрунтоване зростання цін.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ціни на продукти Міністерство аграрної політики Тарас Высоцкий
Новини
Зеленський назвав три пункти, на яких наполягають США в мирних переговорах
Зеленський назвав три пункти, на яких наполягають США в мирних переговорах
Аналітика
Людей мало, компоненти імпортні: виробник БПЛА на оптоволокні 3DTech – про виклики галузі
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Людей мало, компоненти імпортні: виробник БПЛА на оптоволокні 3DTech – про виклики галузі