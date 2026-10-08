В Україні дорожчають малина та лохина через дефіцит у Європі: які ціни у жовтні-2026

Скільки зараз коштує малина

Найбільше за останній час подорожчала малина. У вересні в українських магазинах та на ринках її продавали приблизно по 200-280 гривень за кг. У середині місяця ціна доходила до 280 гривень.

Причина - ягід на ринку стає менше. Літній урожай уже завершився, а ремонтантні сорти, які дають осінній урожай, не змогли повністю компенсувати скорочення пропозиції.

Через це зросли й закупівельні ціни. У пікові періоди переробники платили за малину до 193-195 гривень за кг без ПДВ. Це найвищий рівень за весь період спостережень. Для порівняння, у вересні минулого року оптова ціна була близько 180 гривень.

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Чому на українську малину впливає Польща

На ціну ягоди в Україні впливає не лише внутрішній урожай. Важливим фактором став польський ринок.

Цього року Польща зібрала менше малини через весняні морози та несприятливу погоду влітку. Польським переробникам стало складніше закуповувати достатню кількість сировини, тому вони почали активніше шукати її в інших країнах.

Однією з них стала Україна. У липні Польща була найбільшим напрямком поставок української замороженої малини серед країн ЄС - туди відправили 2,83 тис. тонн.

Загалом у червні-липні Україна експортувала 7,4 тис. тонн малини нового сезону 2026-2027. Середня ціна експорту становила 4,06 євро за кг.

Лохина теж дорожчає

Із лохиною ситуація схожа: у вересні її пропозиція в Україні швидко скорочувалася, адже сезон підходив до завершення.

У роздрібі ягоду продавали по 210-280 гривень за кг, а медіанна ціна становила близько 250 гривень.

Ще в серпні медіанна ціна була близько 200 гривень за кг. Тобто лише за місяць вона зросла приблизно на 25%.

На ринку вже переважали пізні та складські партії. При цьому проблеми з урожаєм були і в Польщі. Несприятлива погода скоротила там виробництво лохини, зокрема пізнього сорту Chandler.

Ціни на полуницю восени

Ремонтантна суниця садова, яку часто називають полуницею, у вересні коштувала приблизно 120-270 гривень за кг. Медіанна ціна становила близько 200 гривень.

Тут також працює сезонний фактор: основний літній урожай уже завершився, а ремонтантні сорти дозволяють отримувати ягоду восени, коли її на ринку значно менше.