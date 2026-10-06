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Цибуля, морква та помідори дорожчають: що впливає на ціни в Україні у жовтні-2026

21:12 06.10.2026 Вт
3 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Цибуля, морква та помідори дорожчають: що впливає на ціни в Україні у жовтні-2026 Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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На українському ринку овочів за останній тиждень знову змінилися ціни. Частина популярних продуктів подорожчала через скорочення пропозиції, а деякі, навпаки, стали дешевшими на тлі активніших продажів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit.

Ціни на овочі: що подорожчало

Найпомітніше за тиждень змінилася ціна на моркву та ріпчасту цибулю. Морква подорожчала з 12-15 до 13-16 гривень за кг.

Цибуля після невеликого зниження тижнем раніше знову пішла вгору - її ціна зросла з 11-15 до 14-17 гривень за кг. При цьому цибуля залишається товаром із найбільшою кількістю пропозицій на торговій платформі.

Також подорожчав столовий буряк - з 13-15 до 14-16 гривень за кг.

Окремо змінилися ціни на огірки та помідори. За даними EastFruit, скорочення пропозиції призвело до їхнього подорожчання:

  • огірки - з 40-60 до 45-70 гривень за кг;
  • червоні помідори - з 35-45 до 40-50 гривень за кг.

При цьому пропозиція помідорів на торговому майданчику скоротилася вдвічі. Самі помідори та морква минулого тижня були серед товарів, які учасники найчастіше шукали для купівлі.

Подорожчав і часник - з 60-150 до 70-180 гривень за кг. Водночас пекінська капуста стала дешевшою: ціна знизилася з 45-55 до 38-45 гривень за кг, кількість пропозицій цього товару продовжує зростати.

Ціни на картоплю залишилися в широкому діапазоні - 10-16 гривень за кг проти 12-14 гривень тижнем раніше. Також збільшився розкид цін на солодкий перець та кабачок.

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Що відбувається з "борщовим набором"

Загалом минулого тижня на торговій платформі зросла пропозиція не лише цибулі, а й інших овочів, які традиційно входять до "борщового набору".

Водночас ціни на них змінювалися по-різному. Морква, цибуля та буряк подорожчали, тоді як картопля демонструвала ширший діапазон цін.

На ситуацію з окремими овочами впливає співвідношення попиту та пропозиції. Зокрема, скорочення пропозиції вже позначилося на вартості огірків і помідорів. Щодо цибулі, її продажі продовжують зростати, а експерти EastFruit також попереджають, що через скорочення виробництва навесні в Україні може виникнути її дефіцит.

Фрукти дешевшають і дорожчають одночасно

На фруктовому ринку ситуація не менш різноманітна.

Яблука, які залишаються лідером за кількістю пропозицій, за тиждень подешевшали: з 16-40 до 16-35 гривень за кг. Водночас пропозиція яблук зросла, зокрема на платформі з'явилися оголошення з Афганістану.

Груші, навпаки, помітно подорожчали - з 20-50 до 30-90 гривень за кг. Зросли також ціни на персики - до 100-120 гривень проти 65-100 гривень за кг тижнем раніше.

Виноград подорожчав з 50-100 до 65-110 гривень за кг.

Натомість частина фруктів подешевшала. Зокрема, ціна нектаринів знизилася до 90-120 гривень, а слив - до 30-60 гривень за кг. Кількість продавців хурми також зменшилася, а слива вибула з переліку товарів, які найчастіше продавалися.

Серед сезонних фруктів продовжують змінюватися ціни на кавуни та дині. Кавуни зараз продають по 10-18 гривень за кг, а дині - по 65-95 гривень. У сегменті імпортних фруктів гранат подорожчав до 190-250 гривень за кг, тоді як ківі подешевшав до 140-160 гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що курс валют найбільше впливає на ціни імпортних продуктів, зокрема кави, какао, бананів, тропічних фруктів, окремих морепродуктів і спецій. Водночас ціни на м'ясо значно більше залежать від внутрішньої пропозиції, попиту та собівартості виробництва.

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