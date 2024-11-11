В Україні діють екстрені відключення світла: де та які графіки

Екстрені відключення світла у різних регіонах України

У ДТЕК Київські регіональні електромережі повідомили, що НЕК "Укренерго" надав розпорядження ввести екстрені відключення світла.

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють. Відключення відбуватимуться там де потрібно і стільки, скільки необхідно для стабілізації ситуації", - пояснили українцям.

Такою ж інформацією поділились з користувачами і в ДТЕК Київські електромережі.

Допис ДТЕК Київські регіональні електромережі (скриншот: facebook.com/@dtekkrem)

У "Чернігівобленерго" повідомили, що змінюють черги графіка аварійних відключень.

"Змінюємо черги Графіка аварійних відключень (ГАВ). Включаємо 1, 2, 3 та 4 черги ГАВ. Відключаємо 7, 8, 9 і 10 черги. Відключеними також залишаються 5 та 6 черги ГАВ", - повідомили у прес-службі обленерго у Facebook.

Громадянам нагадали також, що інформацію щодо черг відключень ГАВ можна дізнатися:

на офіційному сайті

у Viber-боті

у Telegram-боті

Допис "Чернігівобленерго" (скриншот: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)

У "Миколаївобленерго" також повідомили про аварійні відключення.

Допис "Миколаївобленерго" (скриншот: facebook.com/facebook.com/energy.mk.ua)

У "Харківобленерго" споживачів повідомили, що в Харківській області введені графіки аварійних відключень.

"Просимо набратися витримки та з розумінням поставитися до вимушених обмежень електропостачання", - додали у прес-службі компанії в Telegram.

Допис "Харківобленерго" (скриншот: t.me/kharkivenergy)

В АТ "Сумиобленерго" також розповіли про відключення у регіоні.

"Шановні споживачі електроенергії! Відповідно до вказівок НЕК "Укренерго", о

10:15 по ГАВ відключені споживачі 1-2 черги, а включені - 5-6 черги", - йдеться у повідомленні компанії.

Пост "Сумиобленерго" (скриншот: facebook.com/sumyoblenergo)

В АТ "Житомиробленерго" повідомили, що в області застосовано аварійні відключення електроенергії за командою НЕК "Укренерго".

Пост "Житомиробленерго" (скриншот: facebook.com/ztoe.com.ua)

У ПАТ "Черкасиобленерго" розповіли, що в Черкаській області графіки аварійних відключень (ГАВ) були застосовані за командою НЕК "Укренерго" 11 листопада з 06:31 ранку.

"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України", - додали в обленерго.

Пост "Черкасиобленерго" (скриншот: facebook.com/patcherkasyoblenergo)

У ДТЕК Дніпровські електромережі - така ж ситуація.

"НЕК "Укренерго" надав розпорядження ввести екстрені відключення світла. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють. Відключення відбуватимуться там де потрібно і стільки, скільки необхідно для стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців.

Допис ДТЕК Дніпровські електромережі (скриншот: facebook.com/dtekdnem)

У ПрАТ "Кіровоградобленерго" повідомили, що графік аварійних відключень (ГАВ) було введено з 06:36 11 листопада 2024 року (за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС - об'єднаної енергетичної системи України).

"Шановні споживачі, зверніть увагу: у разі одночасного введення в дію ГАВ та ГПВ (графіків погодинних вимкнень, - Ред.) час відключення за вашим графіком може бути збільшено. Слідкуйте за інформацією на наших офіційних каналах", - наголосили у компанії.

Допис "Кіровоградобленерго" (скриншот: facebook.com/kiroe.com.ua)

В АТ "Полтаваобленерго" повідомили, що (згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго") у понеділок, 11 листопада, в області було додатково введено 5-6 черги ГАВ.

Допис "Полтаваобленерго" (скриншот: facebook.com/@atpoltavaoblenergo)

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