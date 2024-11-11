RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Украине действуют экстренные отключения света: где и какие графики

В некоторых областях Украины ввели экстренные отключения света (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В понедельник, 11 ноября, в некоторых регионах Украины ввели экстренные (аварийные) отключения света - как превентивные меры на фоне российской агрессии.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Экстренные отключения света в разных регионах Украины

В ДТЭК Киевские региональные электросети сообщили, что НЭК "Укрэнерго" дал распоряжение ввести экстренные отключения света.

"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют. Отключения будут происходить там, где нужно и столько, сколько необходимо для стабилизации ситуации", - объяснили украинцам.

Пост ДТЭК Киевские региональные электросети (скриншот: facebook.com/@dtekkrem)

В "Черниговоблэнерго" сообщили, что меняют очереди графика аварийных отключений.

"Изменяем очереди Графика аварийных отключений (ГАО). Включаем 1, 2, 3 и 4 очереди ГАО. Отключаем 7, 8, 9 и 10 очереди. Отключенными также остаются 5 и 6 очереди ГАО", - сообщили в пресс-службе облэнерго в Facebook.

Гражданам напомнили также, что информацию об очередях отключений ГАО можно узнать:

  • на официальном сайте
  • в Viber-боте
  • в Telegram-боте

Пост "Черниговоблэнерго" (скриншот: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)

В "Николаевоблэнерго" также сообщили об аварийных отключениях.

Пост "Николаевоблэнерго" (скриншот: facebook.com/facebook.com/energy.mk.ua)

В "Харьковоблэнерго" потребителям сообщили, что в Харьковской области введены графики аварийных отключений.

"Просим набраться выдержки и с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям электроснабжения", - добавили в пресс-службе компании в Telegram.

Пост "Харьковоблэнерго" (скриншот: t.me/kharkivenergy)

 

Новость дополняется...

 

 

 

 

 

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЭлектроэнергияВойна в УкраинеОтключения светаЭнергетики