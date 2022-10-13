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В Україні діяла мережа агентів-в’язнів. СБУ з’ясувала, як їх планували використати

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Україна, Четвер 13 жовтня 2022 15:09
В Україні діяла мережа агентів-в’язнів. СБУ з’ясувала, як їх планували використати Фото: в Україні діяла мережа агентів-ув'язнених ФСБ (instagram com securityservice_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ викрила російську агентурну мережу, в яку входили 7 ув’язнених, що прибули після етапування з тюрем тимчасово окупованої Луганської області. Після звільнення вони повинні були виконувати завдання ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала російську агентурну мережу, яку ворог перекинув до різних регіонів України", - йдеться в повідомленні.

До її складу входило 7 ув’язнених, які перебували на територіях виправних установ Київської, Харківської, Дніпропетровської та Чернігівської областей, куди вони прибули після етапування з тюрем тимчасово окупованої Луганської області.

За даними СБУ, усім їм залишався мінімальний строк за гратами, тож ФСБ завербувала "зеків" і "підказала" їм попросити Україну про переведення із тюрем тимчасово окупованої Луганської області, як це передбачає закон.

"Після закінчення терміну ув’язнення нові агенти РФ мали виконувати ворожі завдання проти України", - розповіли в відомстві.

Як встановила СБУ, куратором цієї мережі виявися "начальник оперативной части исправительной колонии № 38" терористичної організації "лнр".

"Свої дії він координував з кадровими співробітниками ФСБ", - додали в спецслужбі.

Як повідомлялось, у Харківській області знешкодили мережу російських агентів. Ворожі шпигуни передавали ворогу дані про ЗСУ та "полювали" на системи HIMARS.

Також у Харківській області СБУ ліквідувала дві групи диверсантів з ПВК "Вагнера".

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