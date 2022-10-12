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"Полювали" на HIMARS. У Харківській області знешкодили російську агентурну мережу

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Харків, Середа 12 жовтня 2022 10:07
"Полювали" на HIMARS. У Харківській області знешкодили російську агентурну мережу Фото: СБУ знешкодила у Харківській області російську агентуру (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Харківській області знешкодили мережу російських агентів. Ворожі шпигуни передавали ворогу дані про ЗСУ та "полювали" на системи HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Шпигуни співпрацювали з російської військовою розвідкою, більш відомою як ГРУ. Зрадники збирали та передавали окупантам інформацію про дислокацію ЗСУ та техніки, коригували ворожий вогонь та намагалися встановити місцезнаходження систем HIMARS.

Організаторами мережі є двоє мешканців Харківської області. Вони сформували пул інформаторів із кола своїх знайомих та друзів, яких використовували "в темну".

Зрадники погодилися співпрацювати з РФ через ідеологічні міркування та через обіцянки "високих посад" у разі окупації регіону. Також шпигуни отримували грошову винагороду.

Один з агентів на початку повномасштабного вторгнення перебрався на тимчасово окуповану територію і звідти продовжив свою "діяльність". При цьому його син є військовослужбовцем ЗСУ.

СБУ затримала шпигуна, який залишався на підконтрольній Україні території. Йому оголосили підозру за державну зраду (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 ККУ) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ знешкодила у Харківській області російську агентуру (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у Харківській області СБУ ліквідувала дві групи диверсантів з ПВК "Вагнера".

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